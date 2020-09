Estas cinco páginas web son de las más raras y poco conocidas de Internet

Si quieres pasar un rato agradable o buscas un rato de entretenimiento de miedo, entonces aquí tienes sitios de Internet muy extraños.

El Internet es un lugar muy extraño y es gracias a ello que podemos encontrar páginas web que pueden hacer que toda la experiencia de tu navegación sea mucho más perturbadora de lo que ya es.

Y no, no veremos páginas como Twitter, pues si bien, es terrible estar 5 minutos leyendo las tendencias, eso ya es algo de todos los días.

Empezamos fuerte

Esta web llamada Lomando tiene la apariencia de ser una página normal japonesa, pero en realidad es un juego de terror que se encuentra completamente en japonés. Así que ten mucho cuidado a donde entras en esta página, pues te puedes encontrar muchos jump scares e imágenes pertubadoras.

Si quieres ver algunas de las cosas que te esperan, te dejamos aquí un video.

La página más pequeña

No, no es un problema de tu navegador ni mucho menos, sino que esta página web se jacta de ser la web más pequeña del mundo y con justa razón. Básicamente no se logra ver nada en su resolución y solo puedes interactuar con un solo elemento.

Es bastante curiosa y vale la pena darle una checada aunque sea para perder el tiempo un rato.

Esta persona no existe

Simplemente con introducir esta página web en nuestro navegador podremos ver una gran cantidad de rostros de seres humanos con una gran calidad. El problema es que estas fotos jamás fueron tomadas y que las personas que se nos muestran no existen.

Todo es generado por una inteligencia artificial de manera aleatoria. Cada que le das refresh a la página esta te muestra otro rostro aleatorio, nunca será el mismo. En serio es bastante aterrador.

Corporación sentimental

Esta misteriosa página web nos lleva a los rincones de una mente muy extraña, la mente del creador de la misma web. Realmente nada de lo que encuentres aquí parece tener sentido, así que si entras, seguramente encontrarás unas cuantas cosas muy locas, tenlo en mente.

También ten en mente que hay muchísimos videos de larga duración con mensajes muy fuertes, así que no entres con niños presentes.

99 Rooms

Tal vez sea la página que a todos les va a gustar más, pues es también un juego como Lomando pero sin jump scares. Cada página de esta web tiene animaciones y es interactiva.

El asunto es lograr ver los 99 cuartos que tiene este juego en línea, lo cual es mucho más fácil decirlo que hacerlo.