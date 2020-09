Instagram prueba con agregar pestañas de Reels y Shopping en su aplicación

Instagram, que agregó Reels desde este año para competir con TikTok, sumaría más cambios para impulsar la nueva herramienta.

De acuerdo con Business Insider, la red social trabaja en cambios para su pantalla de inicio. Añadiría pestañas para Reels y Shopping.

El jefe de la red, Adam Mosseri, publicó un tuit con tres diseños distintos para la pantalla.

Mosseri explicó que están “comenzando a probar diferentes versiones de la pantalla de inicio de Instagram”.

“Cuando abras la aplicación, pronto verás una pestaña de Reels y una pestaña de Shopping en uno de estos tres diseños”. Mientras más se muestre, mayor será la cantidad de personas que ingresen a ellas, de acuerdo con la lógica.

We’re starting to test different versions of Instagram’s home screen – when you open the app you’ll soon see a Reels tab and a Shop tab in one of these three layouts. pic.twitter.com/WLmjAwYwFW

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) September 9, 2020