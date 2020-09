InnerSloth: "Hemos decidido cancelar Among Us 2"

La decisión de los desarrolladores de Among Us, atiende a la necesidad de mejorar el actual videojuego que ganó una fama impresionante.

InnerSloth, la empresa que se encarga del desarrollo de uno de los videojuegos del momento, Among Us, descartó por ahora una segunda entrega del entretenimiento. A través de un comunicado manifestaron que cancelaron el proyecto que tenían en mente. El despegue durante los últimos meses de la aplicación original los hizo decantarse por realizarle mejoras al programa que ya tienen.

Among Us se ha convertido en un verdadero fenómeno en el mundo de los videojuegos. Durante los últimos dos meses se puso en el tope de descargas a nivel mundial. Este es un juego que salió al mercado en el 2018. Por lo que tiene todavía muchas cuestiones de contenido y desarrollo que mejorar.

Entonces los programadores detrás de este fenómeno comenzaron a trabajar en una segunda entrega. Among Us 2 debía llegar a finales de este 2020 o a principios del 2021. Sin embargo desde la compañía decidieron que lo mejor era poner un freno a este proyecto y mejorar lo que ya los hizo famosos.

Among Us 2 cancelado

Así mismo como empezaron lo cancelaron. Y lo comunicaron a través de una carta en su portal, dirigida a los fanáticos que se prendieron a esta "fiebre". No se trata de una misiva elaborada por expertos en la comunicación. Son simplemente las palabras sinceras de una empresa que quiere ofrecer lo mejor para quienes disfrutan con sus juegos.

"Hemos tenido varias discusiones sobre lo que queremos hacer con el juego. ¿Cuándo dejamos de trabajar en Among Us 1? ¿Qué contenido incluye Among Us 2?", reza parte del comunicado. Al mismo expresan que el código base del primer, y hasta ahora único, Among Us, está desactualizado. Situación que no les permite añadir todo el nuevo contenido que desean.

Sin embargo es tan grande el fenómeno que se desató con Among Us que deciden seguir por este camino. Aceptando por supuesto que eligen la opción más difícil para desarrollar. "Hemos decidido cancelar Among Us 2 y, en su lugar, poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us 1. Todo el contenido que habíamos planeado para Among Us 2 irá a Among Us 1. Esta es probablemente la opción más difícil porque significa ir profundizar en el código central del juego y reelaborar varias partes del mismo", finalizaron.