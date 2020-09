Científicos identificaron partículas de otro asteroide en la superficie de Bennu

Gracias a la misión OSIRIS-REx que por estas fechas se encuentra orbitando Bennu, notaron que en su superficie habían partículas de Vesta.

La cuenta regresiva de los últimos días de OSIRIS-REx orbitando Bennu sigue su marcha. La sonda espacial está lista para tomar el material del asteroide y volver hacia la Tierra. Pero mientras se agota su tiempo en el espacio, los científicos intentan sacarle el mayor provecho. Entonces, gracias a la constante mirada de los expertos, lograron notar componentes inusuales. Sobre la roca en movimiento hay partículas de Vesta, otro conocido asteroide del espacio.

Vesta es el segundo objeto con más masa del centurión de asteroides y el tercero en tamaño. Tiene una violenta actividad en la que ha soltado parte de su cuerpo rocoso. De hecho algunas partículas han caído en la Tierra. Sin embargo no se había notado la presencia de estas rocas sobre Bennu. Descubrimiento que permite que los expertos piensen que los recorridos de los asteroides se pueden extender mucho más de lo que pensaban.

Las rocas de Vesta sobre el asteroide Bennu

"Encontramos seis rocas que varían en tamaño de 1,5 a 4,3 metros. Estas están esparcidas por el hemisferio sur de Bennu y cerca del ecuador", dijo Daniella DellaGiustina. "Estos cantos rodados son mucho más brillantes que el resto de Bennu y combinan con el material de Vesta", añadió. DellaGiustina trabaja para el Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona.

Las probabilidades de que se trate de rocas de Vesta son sumamente altas. No obstante es algo que no pueden asegurar en un 100 por ciento, debido a que no están en el sitio para estudiar las rocas. Pero no hay que olvidar que la misión de OSIRIS-REx sobre el asteroide es recoger muestras. Situación que tiene a los científicos deseando que en lo que tome existan estas rocas brillantes.

"Esperamos la muestra devuelta, que con suerte contiene piezas de estos tipos de rocas intrigantes", dijeron. Finalmente en el caso de que no sea así, con el polvo que traerá, estudiarán que materiales minerales están en este asteroide, que hace estas piedras brillantes.