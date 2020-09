Huawei FreeBuds Pro son los audífonos con cancelación de ruido que esperaste siempre

En el marco de la conferencia para desarrolladores de Huawei se han revelado algunas sorpresas relativamente interesantes.

En realidad se esperaban algunos anuncios protocolarios o por mero trámite. Pero hemos conocido el futuro de HarmonyOS, echamos un vistazo a EMUI 11 y ahora también revelaron los Huawei FreeBuds Pro.

Su revelación fue absolutamente inesperada, tanto como sus ambiciones, ya que estos audífonos inalámbricos son los más robustos que haya desarrollado la compañía.

Y en la mezcla balanceada de sus cualidades ahora todo parece apuntar a que la compañía entraría de lleno a la competencia en un segmento donde Apple y Sony son los virtuales líderes.

Los Huawei FreeBuds Pro constituyen un rediseño importante para Huawei en esta línea de accesorios. Desde su apariencia lucen muy distintos a lo que hayamos visto antes.

Pero tal vez su factor funcional de mayor atracción en estos audífonos in-ear es su función de cancelación activa dinámica de sonido hasta por 40 decibelios.

Será posible notar la diferencia con los FreeBuds Pro desde el momento del primer uso. Ya que los audífonos en complemento con nuestro smartphone podrán correr una prueba para determinar cuál es el auricular de silicona que mejor se amolda a nuestro oído.

Además de ello los Huawei FreeBuds Pro cuentan con un total de tres micrófonos que ayudan a refinar la cancelación de ruido.

Esto garantizaría, en conjunto con sus demás sensores dos cosas en general: por un lado que el sonido de lo que escuchemos sea nítido y sin contaminación ajena.

Here to redefine noise cancellation, #HUAWEIFreeBudsPro offers unrivalled ANC technology for the best listening experience.#HUAWEI #StayConnected #RedefineNoiseCancellation pic.twitter.com/n7EmfjoNG8

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 10, 2020