Harry Potter: ¿de qué trata el nuevo libro de J.K. Rowling? ¿Por qué se le acusa de transfóbica?

Harry Potter es uno de los personajes más emblemáticos y queridos de la literatura de los últimos tiempos.

Su saga de novelas marcó a generaciones completas de infantes que ahora son jóvenes y adultos. Pero también en paralelo su autora, J.K. Rowling, parece que ha ido cayendo de la gracia de todos.

Hace nueve meses, en diciembre de 2019, cuando el mundo aún era otro, la escritora se vio sumergida en una seria controversia donde se le acusaba de transfóbica.

Todo derivado de una publicación en su cuenta oficial de Twitter. Donde un mensaje extenso que inicia como una oda de empoderamiento cierra con una línea que hizo que muchos la catalogaran como transfóbica y TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminist, o Feminista Radical Trans-Excluyente).

Luego, durante meses el asunto fue quedando detrás. Hasta ahora, gracias a su nuevo libro.

Todo empezó con el diario británico The Telegraph, que publicó en exclusiva una reseña de la novela Troubled Blood, "escrita" por Robert Galbraith.

Este libro es la quinta entrega de una saga de novelas conocida como Cormoran Strike y en realidad siempre ha sido escrita por JK Rowling bajo dicho seudónimo.

El asunto delicado y que hizo reventar todo es cuando el texto reveló la trama de la novela, donde los detalles parecen tener detalles y guiños que aludirían a la postura de la autora con respecto a la comunidad trans. Ya que el villano de la historia es un asesino serial que viste como mujer:

It's so incredibly ham fisted, all the lacking in originality and creativity that Rowling is famous for.

It's impressive how fixed an idea "transvestite serial killer" is as a trope given how it's… never happened? Like, to the point where Russian police famously failed to catch a female serial killer because they'd convinced themselves they were looking for a transvestite…

— Writer of Wrongs (@onyxaminedlife) September 13, 2020