Ya puedes comprar la cerveza de mantequilla de Harry Potter

Harry Potter es bien conocido por su mundo lleno de magia y por su cerveza de mantequilla que todos quieren probar y lo mejor es que la puedes comprar.

Harry Potter sigue teniendo muchos seguidores a pesar de las polémicas que se han generado hoy en día gracias a su autora y a la baja calidad de las películas de Animales Fantásticos.

Es por eso que muchos han deseado poder probar la famosa cerveza de mantequilla y han buscado por todos los medios posibles encontrar la manera de elaborarla o comprarla en lugares en donde se dediquen a fabricarla. Pero ahora hay una opción mucho mejor que la anterior, pues ya se puede comprar de manera oficial en Internet, pero con un truco, claro está.

¡Quiero 3! Si, solo tres

Dentro de la web oficial de The Harry Potter Shop at Platform 9 3/4 podemos encontrar el bonito regalo para el niño, para la niña, la cual viene en forma de cerveza de mantequilla.

Este producto no solamente contiene todo el sabor que los fanáticos aman, sino que es amigable con el cuerpo de las personas que lo consumen, pues es un producto vegetariano, vegano y libre de gluten.

Pero como mencionamos arriba, hay un truco a la hora de comprar este producto, y ese es que es exclusivo del Reino Unido y no se hacen entregas de este en otras partes del mundo. Es decir, si lo quieres pedir para México, Colombia o Chile, entonces no podrás hacerlo, a menos que un tercero lo venda por fuera de la web. No recomendamos que las compres así.

A parte de eso, incluso si vives en el Reino Unido, también tendrás restricciones, pues solamente puedes pedir 3 botellas a la vez, por lo que si quieres más de estas para una fiesta o reunión, tendrás que pedirlas en órdenes separadas.

Sin duda se ve increíblemente bien, pero lo malo es que acá en América no tenemos la magia suficiente para que nos la quieran traer.