El Samsung Galaxy S20 FE ya es oficial con una confusa propuesta de valor

Un gama alta, pero de colores.

Samsung presentó hoy sus nuevos Galaxy S20 FE, por las siglas "Fan Edition" y son una suerte de gama alta con una extraña propuesta de valor.

A nivel de especificaciones, esto nos encontramos:

Pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas a 120Hz

Procesador Qualcomm Snapdragon 865

6 GB de RAM

128 GB de almacenamiento ampliable vía microSD

Cámara de 12 MP + ultra gran angular de 12 MP + teleobjetivo de 8 MP

Cámara frontal de 32 MP

Batería de 4500 mAh

Tiene certificación contra el agua y el polvo con certificación IP68, carga inalámbrica y se suma al catálogo del S20, S20 Plus y S20 Ultra, pero claro, los "Fan Edition" están disponibles en una cantidad importante de colores.

A nivel de cámaras, el zoom es de hasta 30X, siendo 3X sin perder demasiada calidad. La cámara frontal es la del Galaxy A71.

Su precio va desde los USD $699 en Estados Unidos, bastante más económico que los S20 normales, ahora con pantallas planas y espaldas de plástico. Sale a la venta el 2 de octubre.

De momento no hay información sobre cuándo y a qué precio llegarán a la región, pero quizás ya no haga mucho sentido el S20 "normal" o "Plus" con este equipo, evidentemente, canibalizando el catálogo y haciéndolo un poco confuso, aunque los otros, que son mejores a niveles de materiales y cámaras ya tienen descuentos, entonces es una extraña propuesta de valor.