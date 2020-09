Free Fire: ¿cómo puedes obtener el cupón de diamante real de Plan Bermuda?

Gracias al evento de Free Fire en donde se juntan con la Casa de Papel, muchos se preguntan la manera de obtener un cupón de diamante real.

Free Fire es uno de los títulos más populares hoy en día gracias a las bajas especificaciones que requiere para correr y por ser gratuito para jugar. Y ahora este se encuentra en medio de un evento muy interesante en donde podemos ver muchos elementos de la famosa serie de Netflix La Casa de Papel.

Así que para quienes quieren obtener un cupón de diamante real, aquí les diremos la manera en que pueden hacerlo.

Son varios pasos sencillos

Lo primero que tenemos que hacer es entrar al evento desde el menú principal, lo que se puede hacer al presionar el ícono de este. Una vez estando dentro, deberemos seleccionar Plan Bermuda Web, con lo que comenzaremos el evento.

Ahora que ya nos encontramos dentro del evento, deberemos elegir entre tres opciones que podrían ayudarnos a obtener este cupón.

La primera es Video de interacción, en donde podremos ver una serie de videos y después se nos harán una preguntas que debemos responder correctamente.

La segunda opción es Adivinación de mapas. Aquí vamos a tener que responder unas preguntas también, con la diferencia de que aquí veremos el personaje de la serie que somos.

Por último tenemos Cómic, en donde solo deberemos ver las imágenes que aparecen.

Ahora, necesitas saber que para poder obtener el cupón es necesario que compartas tus resultados en redes sociales por medio del botón de compartir que verás en grande después de completar cualquiera de estos sencillos desafíos.

Y listo, haciendo eso podrás recibir el cupón que tanto deseamos todos.

Recuerda que Free Fire es una aplicación gratuita pero que tiene compras internas, por lo que si compartes celular con menores de edad es recomendable no dejar guardados tu datos de la tarjeta en la memoria del teléfono para que no se realicen compras no deseadas por accidente.