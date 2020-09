Fortnite: este es el truco para jugarlo en celulares no compatibles

El desarrollo de Epic Games avanza y algunos celulares se van quedando en el camino. Sin embargo eso no significa que no puedas jugar Fortnite.

Disfrutar del Fortnite en ocasiones podría ser imposible si cuentas con un celular que no tiene las características mínimas que solicita la aplicación. El desarrollo de Epic Games ha avanzado y algunos smartphones se van quedando atrás. Sin embargo eso no significa que no vas a poder disfrutar del videojuego. Entonces presta atención porqué te vamos a revelar el truco para que lo puedas jugar sin problemas.

Hay una serie de dispositivos que a pesar de ser avanzados, no son compatibles con Fortnite. Y aunque intentas descargar el videojuego en la Play Store, no puedes jugar, no te deja instalar. Esto se soluciona de una manera muy sencilla. Solo hay que instalar una aplicación que se llama GeForce Now, de NVIDIA (aquí tienes el enlace).

Fortnite en celulares que no son compatibles

Recuerda que, como siempre FayerWayer te recomienda descargar aplicaciones y programas que están dentro de la Play Store. Las mismas están verificadas con el Play Protect y no debería tener problemas de instalación de malware. Entonces vamos con lo que tienes que hacer una vez que hayas descargado la app.

Ingresas a GeForce Now y te tienes que crear una cuenta para luego poder iniciar sesión. Este es un programa que te permite abrir los juegos que no sean compatibles con tu dispositivo. Luego que abriste la sesión buscas Fortnite y comienzas a jugar.

¡Importante! El juego necesita que tengas tu cuenta de Epic Games, de lo contrario no vas a poder jugar. En un momento te pide que reconozcas un mando, control o controlador, pero también puedes jugar con los botones de la pantalla del celular.