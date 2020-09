Biólogos mantienen en observación a inusual foca pelirroja, en caso que su manada la rechace por su extraña apariencia

View this post on Instagram

Альбинос-хромист – продолжение: Фотография котика альбиноса, или более правильно будет сказать – хромиста, вызвала интерес у и вопросы у посетителей. Я помню осенью 2017 года на лежбище Северо-Западном острова Беринга мой бывший студент, а теперь коллега, работающий на Командорских островах, Сергей Фомин фотографировал самца-холостяка такой же необычной окраски. Он был хорошо упитан, хотя имел явные проблемы со зрением. Я обратился к нему за уточнением возраста того альбиноса, и Сергей сообщил мне, что видел и снял этого же самца в этом году! И на том же самом месте Северо-Западного лежбища, где он его фотографировал осенью 2017 года. Теперь он уже секач, достиг половой зрелости и ему 5-6 лет. Но находился на нерепродуктивной части лежбища. Т.е. в размножение в этом сезоне не вступал. Пожалуй, это первый документально зафиксированный случай дожития котика аномальной окраски до половозрелого возраста. Albino fur seal – continued: A photo of an albino (partial albino or chromist) fur seal pup aroused the interest of visitors to my page. I tried to find information on the age of similar unusual color of young fur seal, my former student, and now a colleague Sergey Fomin photographed at the Severo-Zapadnoe rookery on the Bering Island in fall 2017. The animal was 2 or 3 years old and physically in good shape, even it was clear it had poor sight. I turned to him to clarify the age of that albino, and Sergeн replayed me that he had seen and photographed the same male this summer again! In the exact location of the Severo-Zapadnoe rookery, where he photographed the animal in the fall of 2017. The albino is now matured bull 5-6 years old. He did not participate in reproduction this season and was seen on the bachelor section of the rookery only. Perhaps, this is the first documented case of the survival of a northern fur seal of an abnormal color to adulthood.