FIFA 21 reconoce graves errores en valoraciones e ítems: se suman nuevos problemas

EA Sports reconoció que cometió graves errores en las valoraciones e ítems de FIFA 21.

La desarrolladora apuntó los fallos en la valoración e ítems de jugadores, y que trabaja para corregirlos. No obstante, no especificó cuáles eran.

Habló a través de la cuenta @EAFIFADirect, que sirve para informar actualizaciones del juego para desarrolladores, operadores en vivo y el resto de la comunidad.

We are aware of the reported inaccuracies on some of the Player Items added to the FIFA 21 Top 1000 Ratings database today.

We're investigating possible solutions and will update this thread when more information is available.

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) September 22, 2020