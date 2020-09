Facebook: el FarmVille original desaparecerá para siempre a finales de este año

Uno de los juegos más populares de todos los tiempos en Facebook desaparecerá completamente a finales de año, aquí te contamos todo.

Algunos de los gamers de hoy en día comenzaron a jugar gracias a Facebook, y es que había títulos de los cuales no paraban de llegar invitaciones todos los días, uno de ellos era el Among Us de hace unos años, nos referimos a FarmVille.

Lamentablemente, si tenías tu granja muy bien cuidada y a un nivel ya profesional, te tenemos malas noticias.

Adiós a la vieja granja

Siempre es muy triste ver que un juego desaparezca, pues nos trae muchos recuerdos de la época en la que lo jugamos. Títulos como Club Penguin, que llevaba la interacción social entre niños por Internet, hizo que toda una generación sintiera que su infancia terminaba cuando lo dieron de baja.

Pero ahora estamos frente a un fenómeno que no solo fue jugado por niños, sino también por todas las mamás y tías en el mundo.

Después de 11 años de su lanzamiento original, hemos visto nuevas versiones de FarmVille, pero la original seguía fuerte en Facebook con algunos grupos de personas que nunca dejaron de jugarlo.

Es ahora que sabemos que Facebook eliminara el soporte para juegos flash que por fin, la versión original de FarmVille pasará a la historia el 31 de diciembre del 2020. Es justo por lo anterior que a partir del 17 de noviembre ya no se podrá comprar nada más en la tienda de este juego mediante Facebook, pues se inhabilitará cualquier método de pago por medio de FarmVille.

Así que este año, no conforme con todo lo malo que está pasando, también nos quita parte de la historia de los juegos al eliminar el soporte de flash en básicamente todos lados. Lo que eliminará el acceso no solo a este juego, sino que también nos impedirá jugar a muchos otros títulos alrededor del Internet, pero ese ya es tema para otro día.