Científicos crean cóctel enzimático para digerir el plástico: trabaja como Pac-Man

Este cóctel enzimático termina con el plástico seis veces más rápido de lo que era posible anteriormente. La investigación la realizaron británicos y estadounidenses.

En la actualidad se producen 8 millones de toneladas de residuos de plástico al año. El tratamiento muchas veces no es acorde con los programas climáticos.

Ante esto, un grupo de científicos ingleses y norteamericanos creó un cóctel enzimático que digiere seis veces más rápido el plástico. El desafío es ofrecer una nueva solución a la acumulación del material.

El cóctel es resultado de la mezcla de las enzimas PETase y MHETase, y su finalidad es descomponer el tereftalato de polietileno.

De acuerdo con los investigadores, el PET es el termoplástico más común, puesto que se utiliza para hacer botellas desechables, ropa y alfombras. Pero si el material se deja solo, se requieren de cientos de años para su descomposición en el medio ambiente.

Se estima que hasta 50 billones de fragmentos de plásticos se encuentran en los mares: un 70% en el fondo, 15% en la columna de agua y el 15% restante en la superficie.

Con la enzima PETase el plástico se descompone en cuestión de días. Y al mezclarse con la MHETase, se duplica el resultado.

La palabra de los investigadores de la enzima devoradora de plástico

John McGeehan fue uno de los investigadores del proyecto para la reducción del plástico. “Las enzimas trabajaron como Pac-Man, unidas por un trozo de cuerda”, afirmó, comparándolas con el popular juego de video.

El cóctel digiere el material y lo devuelve a sus bases originales. Este proceso ayuda a que los plásticos se reutilicen sin fin, para reciclar el material de “forma infinita”.

Las investigaciones fueron publicadas por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. Trabajaron en conjunto profesionales de la Universidad de Portmouth y el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos.