EMUI 11 es presentado por Huawei, conoce aquí las principales novedades

Huawei tal vez se encuentre en uno de los momentos más complicados y determinantes de su trayectoria como fabricante de smartphones. Pero eso no evitó que mostrará al mundo el nuevo EMUI 11.

Durante su conferencia para desarrolladores, esa misma donde marcó que HarmonyOS 2.0 será el futuro de la compañía como sistema operativo móvil, hizo la ceremoniosa revelación de la nueva y tal vez última, versión de su plataforma móvil.

EMUI 11 no está basado en Android a pesar de que comparte nombre relativamente con Android 11 que acaba de ser liberado hace un par de días.

Sin embargo representa más bien una clara evolución visual orientada a la experiencia integral digital que ya se venía planteando desde la versión anterior.

Dr. Wang Chenglu introduces EMUI 11 with a refreshed look and features that put you at the heart of the digital experience. #HDC2020 pic.twitter.com/318B1bCsf9

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 10, 2020