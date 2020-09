Elon Musk fastidia su propio evento Battery Day y baja las expectativas del Battery Day

Nunca sabemos qué esperar de Elon Musk, en un momento hace historia con SpaceX, al siguiente se pelea con Bill Gates, luego se vuelve uno de los hombres más ricos del mundo, luego pierde una fortuna y ahora hasta arruina la expectativa en torno a sus eventos.

Este último ejemplo merece su propia nota. Pero es necesario que vayamos por partes para enfocarnos en la agenda comercial de Tesla Motors.

La empresa de coches eléctricos originalmente tenía contemplado realizar una presentación muy importante en el mes de abril de 2020.

Bajo el nombre misterioso y relativamente delator de "Battery Day" la firma se supone iba a mostrar tecnología revolucionaria en este terreno.

Pero la pandemia con el subsecuente cierre de su planta de ensamblaje los habría obligado a reagendar todo para este 22 de septiembre.

Con casi medio año de espera a cuestas la expectativa y emoción en torno al Battery Day era elevada. Hasta que Elon Musk medio lo fastidió todo.

A través de su cuenta oficial de Twitter el magnate excéntrico por algún motivo dio algunos detalles de lo que se vería en el Battery Day, bajando las emociones un poco.

Ya que, según marca él mismo, faltaría un par de años para que lo que se muestre esté al alcance de los consumidores:

We intend to increase, not reduce battery cell purchases from Panasonic, LG & CATL (possibly other partners too). However, even with our cell suppliers going at maximum speed, we still foresee significant shortages in 2022 & beyond unless we also take action ourselves.

— Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2020