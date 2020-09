Eddie Murphy y Rick James: "Party All The Time". Recordando un momento cumbre de los 80

Un nuevo Flashback, de Mundo Bizarro.

Hoy toca un nuevo episodio de Mundo Bizarro, específicamente de "Flashback", donde recordamos un momento cumbre de la década de los 80: Eddie Murphy y Rick James.

Murphy era uno de los comediantes y actores más importantes de la década, y se juntaron en un estudio de grabación (The Joint, Nueva York), de donde salió "Party All The Time".

Editada en 1985, fue incluida en el primer álbum musical de Murphy y fue compuesta por James, que también grabó coros.

Fue el único éxito musical de Murphy y alcanzó el segundo lugar en el Billboard Hot 100, superando incluso a "Say You, Say Me", de Lionel Richie.

