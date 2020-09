Doraemon: Story of Seasons luce realmente increíble en el PlayStation 4

La versión de PlayStation 4 de Doraemon: Story of Seasons es realmente increíble y aquí te contamos las diferencias con la versión de Switch.

Doraemon: Story of Seasons es un título que llegó al PlayStation 4 con unas grandes mejoras a comparación de su versión del Nintendo Switch, en especial si hablamos del apartado gráfico, pues en todo lo demás se mantiene prácticamente igual.

El regreso del gato de la granja

Para quienes no lo conozcan este juego pertenece a la franquicia de Story of Seasons, una franquicia que alguna vez fue conocida como Harvest Moon. Bueno, la historia es un poco más complicada que un simple cambio de nombre, pero no estamos aquí para discutir eso.

Es gracias a toda la experiencia que tienen en este tipo de juegos que este crossover con la popular serie de anime y manga Doraemon se logra mantener en alto como un juego realmente bueno y muy entretenido que te puede entretener por meses sin problema alguno, claro, si eres fanáticos de los títulos de gestión de recursos y simuladores de granja.

Anteriormente hice la reseña de este título para la consola Nintendo Switch, por lo que si te interesa leerla, te la dejo al final de esta nota.

Este título tiene una historia que involucra viajes en el tiempo y las aventuras que Nobita y sus amigos deben vivir para poder regresar a su propio hogar.

Visualmente hablando, la versión de Nintendo Switch es realmente impresionante y muy bonita, pero la versión del PlayStation 4 es superior en básicamente todos los sentidos, desde la animación hasta la resolución. Y no es de sorprender, pues la capacidad de procesamiento la consola de Sony es mucho más grande que la de la consola de Nintendo.

Es gracias a ello que podemos apreciar con mucho más detalle cada escenario que nos presenta este juego y aquellos paisajes que nos logran quitar el aliento.

Sin duda alguna, si has disfrutado juegos como Harvest Moon en el pasado o si te gustan juegos como Stardew Valley y quieres probar algo nuevo, entonces no lo dudes y consigue Doraemon: Story of Seasons. No te vas a arrepentir.