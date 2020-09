China exige investigación de Twitter luego que embajador le diera “me gusta” a tuit porno

La Embajada de China en el Reino Unido exigió a Twitter una investigación, luego que la cuenta oficial de su primer funcionario le diera “me gusta” a una serie de tuits. Entre estos, un clip pornográfico y mensajes críticos al Partido Comunista Chino.

Según el embajador, un hacker se metió en la cuenta y realizó esas acciones.

Liu Xiaoming es el diplomático chino que sufrió, según la Embajada, el hackeo. No obstante, siempre las celebridades y los políticos culpan a hackers cuando en sus redes se realizan acciones criticadas.

La Embajada de China en el Reino Unido publicó un comunicado sobre el presunto hackeo.

“Recientemente, algunos elementos anti-China atacaron brutalmente la cuenta de Twitter del embajador Liu Xiaoming”, comenzó.

“Emplearon métodos despreciables para engañar al público. La Embajada ha informado de esto a la empresa Twitter y la ha instado a realizar investigaciones exhaustivas”.

The Embassy Spokesperson issued the following statement: Recently, some anti-China elements viciously attacked Ambassador Liu Xiaoming's Twitter account and employed despicable methods to deceive the public. The Chinese Embassy strongly condemns such abominable behaviour. pic.twitter.com/RnBfeZho7O

— Chinese Embassy in UK (@ChineseEmbinUK) September 9, 2020