Burger King está preparando una hamburguesa de chocolate

Burger King se ha convertido en un símbolo de las hamburguesas a nivel mundial y llega a proteger su título de rey con una hamburguesa de chocolate.

Burger King es conocido por tener hamburguesas muy ricas que no se parecen en nada a lo que vemos en la publicidad. Pero mira que yo no soy nadie para quejarme de esto pues casi siempre me dan ganas de ir por una de estas hamburguesas. Pero con lo que vamos a ver a continuación no solamente hacen que me den ganas de ir otra vez, sino que hacen que mi curiosidad no me deje pensar en otra cosa.

¡Chocolate!

Ya sé, parece exagerado todo esto, pero realmente me gusta mucho la comida, ya sea comida chatarra, comida de calidad o comida casera, seguro muchos son iguales a mí, pues el anuncio de una nueva hamburguesa me emociona mucho más que la noche previa a navidad. En especial si esa hamburguesa está hecha de chocolate.

Allá en el año 2018 se pudo ver por primera vez el concepto de una hamburguesa de chocolate de parte de Burger King, la cual supuestamente saldría al mercado el primero de abril, lo cual obviamente era parte de una broma del día de los inocentes. Pero ahora se ha vuelta una realidad.

Lo que estás viendo es la nueva hamburguesa de chocolate hecho por Burger King en Taiwan, la cual contiene chocolate Hershey’s y está aderezada con salsa de chocolate, mantequilla de maní y la carne a la parrilla que ya todos conocemos y amamos.

Sinceramente no podemos confirmar si es que esta hamburguesa sabe bien o mal, pues ir a Taiwan por una de ellas nos costaría dinero que no tenemos, pero si de algo podemos estar seguros es que si esto llega a un mercado internacional, seremos los primeros en la fila para poder comprarla y probarla.

No sé ustedes, pero suena a que no es la mejor amiga de los estómagos sensibles, pero aún así la necesitamos en nuestras vidas.