Black Panther: Marvel Studios publica emotivo video homenaje a Chadwick Boseman

Marvel Studios ha publicado un emotivo video tributo al actor Chadwick Boseman (Black Panther) quien acaba de fallecer de cáncer de colón.

El mundo del cine y los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) siguen shock por el fallecimiento inesperado del actor Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther y parte muy importante de esta franquicia.

Durante el pasado fin de semana internet reventó con la noticia de su muerte debido a que muy pocas personas sabían que padecía cáncer de colón. Enfermedad que llegó a la etapa cuatro terminal y que acabó con su vida.

Durante los últimos días hemos visto emotivas manifestaciones de cariño, respeto y luto por la muerte de quien pasa ahora a la historia como el irreemplazable Black Panther.

Pero Marvel Studios quedaba pendiente por dar la última muestra, que subió hace algunas horas a su canal oficial de YouTube.

En donde compartió un emotivo y entrañable video a manera de tributo. En el que a lo largo de casi cinco minutos muestra algunas escenas inéditas detrás de cámaras de Chadwick Boseman.

Todo acontecido durante las grabaciones de las cintas donde participó rodeados de otros actores reconocidos del MCU que también participan:

El tributo

"Tú siempre serás nuestro rey", marca el video tributo de Marvel en los últimos segundos. En su mayoría las declaraciones de compañeros y cineastas son sacadas de material generado originalmente para el material extra del DVD o Blu-Ray. Pero no deja de ser significativo.

Durante su breve pero brillante trayectoria Chadwick Boseman no sólo interprestó a Black Panther, sini también a varias figuras históricas de la cultura popular afroamericana.

Tal fue el caso con su interpretación de Jackie Robinson en 42, James Brown en Get on Up y Thurgood Marshall en Marshall.