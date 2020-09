Nuestras impresiones usando la beta de EMUI 11 en el Huawei P40 Pro

¿El último baile?

La beta de EMUI 11 está en nuestro poder hace unos días y ya podemos contarles cómo anda, lo bueno, lo malo y lo feo.

Este período de pruebas ha sido impactado hoy por la noticia de que desde el próximo año empezarán a usar Harmony OS, su propio sistema operativo en móviles, deshaciéndose así de Android.

Huawei correrá HarmonyOS en sus smartphones a partir de 2021 Huawei revela en su conferencia con desarrolladores que HarmonyOS 2.0 ya soporta 96 mil apps y será liberado en sus smartphones el próximo año.

Es por eso que quizás este sea el "último baile" del gigante asiático con la plataforma de Google, y quizás por eso corre en Android 10 en vez de 11, lo que nos sorprendió al principio, pero ahora hace bastante más sentido.

Ahora, ojo, por favor, atención: esto no significa que los equipos que salgan de aquí hasta que se implemente Harmony OS y que corran Android no puedan, quizás, cambiarse de sistema operativo, o que si están en lo de Google no reciban actualizaciones o parches de seguridad a futuro. Eso está asegurado y hay un compromiso de la compañía respecto a eso, porque claro, fue una de mis dudas también.

Volviendo específicamente al tema de EMUI 11, siento que se han hecho cambios más estéticos que funcionales, y que a pesar de agregar una que otra funcionalidad o animación, no son tan drásticos. Para muchos aquí correrá el dicho de que si no está roto, no lo arregles, pero Huawei me tenía acostumbrado a ver más cosas nuevas.

Entre estas últimas, lo de "Mostrar siempre en pantalla" ha cambiado y para mejor, con diseños vivos, animados y más variados, incluso con toques artísticos muy elegantes a lo Mondrian, inspirado en formas y colores que pegan muy bien con el diseño moderno. Además, hay una función que extrae los colores principales de una foto propia y los aplica. Excelente. Aunque sí, aún está al día en el manejo de notificaciones a través de la herramienta. Nada dice que no pueda cambiar de aquí a la versión final.

Lo otro que vale la pena mencionar es las mejoras en el área de multitarea, donde el dispositivo pasa a ser mucho más intuitivo y con una interfaz mil veces mejor pensada al tratar con varias aplicaciones a la vez.

No solo puedes partir la pantalla en dos de manera muy simple e invocar aplicaciones desde el costado, ahora puedes minimizar apps ahí mismo en esta suerte de pelota y tener mucho más control sobre tu contenido. Al principio cuesta un poco agarrarle la mano, pero una vez que lo descifras se hace muy lógico. Además, el tema de las ventanas flotantes que puedes cambiar de tamaño es un agrado a la hora de trabajar con varias cosas a la vez.

Quizás tomando algunas pistas de iOS, ahora la aplicación de la Galería de fotos admite pinch outs y pinch in, para mayor o menor información. Lo mismo en Calendario y otras aplicaciones nativas de Huawei. Las aplicaciones están mucho más trabajadas y en general todo se siente más "humano", y a la vez más fluido y rápido.

De momento, el centro de control sigue siendo "toda la carne a la parrilla", pero sospecho que eso podría cambiar en la versión final, si no, siempre se ha podido editar a placer.

Aún extraño algunas cosas básicas, como poder programar el Modo Oscuro, o quizás tener el control de notificaciones de Android 11, que quizás se puedan aplicar aquí, o quizás darle un bloque a la parte inferior del teclado para que tenga más altura, incluso usando gestos de navegación, todo eso lo resolvió la competencia y espero que Huawei tome nota. Todo quedará por verse en la versión final, pero por ahora va bien, podría ser mejor, pero va bien.