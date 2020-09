Avengers: Endgame ¿de verdad era la única posibilidad? Esta teoría sustenta que Doctor Strange mintió para derrotar a Thanos

Doctor Strange dice en Avengers: Infinity War que vio 14.000.605 escenariod diferentes. El que ocurrió en Endgame se llevó la vida de dos piezas importantes.

Avengers: Endgame marcó de manera simbólica el final de la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Aparentemente fue el final para varios personajes, pero no el fin de las historias. Todavía queda mucho por contar y nuevos héroes por conocer. Sin embargo la muerte de dos piezas fundamentales en la primera alineación de Los Vengadores hace que nos preguntemos si había otra salida.

En Avengers: Infinity War, Doctor Strange le dice a Tony y parte del equipo, que viajó en el tiempo. Antes de verse frente a frente con Thanos, quería observar los diferentes escenarios con los que se iban a encontrar. El hechicero afirma que vio 14.000.605 posibilidades, en las que solo vencían en una. Historia que un usuario de Reddit desestima y sustenta una interesante teoría.

Según esta persona identificada con el usuario RoxLOLZ Doctor Strange miente en dicho extracto de la tercera película de los Avengers. Asegura que había otra salida, pero no quiso revelarla por sus propias razones.

El desenlace de Avengers

Black Widow y Iron Man mueren en la batalla. Natasha se sacrifica por obtener la piedra del alma. Mientras que Tony Stark lo hace tras el chasquido que elimina al Thanos del 2014 y todo su ejercito. Todos los que desaparecieron en Infinity War regresan y en cierta forma se restaura el universo.

Entonces este usuario antes mencionado en IGN Latam asegura que Strange vio otros escenarios en los que ganaban. Simplemente que dijo que existió uno solo, porque fue el mas conveniente para el planeta Tierra. Para la teoría que arma este usuario en este escenario mueren menos héroes y el futuro no se convierte en un caos.

Teoría que difícilmente se conozca, a menos que Doctor Strange en las entregas que vienen lo revele. Mientras tanto el público sigue en la dulce espera del inicio de la fase 4 del UCM. Que en cierta forma arrancó con Spider-Man: Far From Home, pero en el que no se revela mucha información de lo que está por venir.