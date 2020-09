Con esta herramienta podrás conocer mejor una ciudad... y no, no es Google Maps

No te pierdas cada detalle de tu ciudad usando World Aroud Me.



Pasar muchos años viviendo en una misma ciudad no significa que por eso ya la conocemos del todo, y es por esa razón que existen aplicaciones que nos permiten conocer cada rincón de ella sin perdernos ningún detalle.

World Around Me es sin duda una de las mejores apps para conocer aquellos sitios que no puedes perderte de tu ciudad, y no solo de la ciudad que vives actualmente, sino también a cualquiera que vayas, siempre y cuando esté dentro de los 200 países disponibles dentro de la aplicación.

WhatsApp: Truco para abrir una cuenta con un número telefónico fijo [FW Guía] Esta función tiene gran utilidad cuando tiene un dispositivo sin SIM Card y quieres tener la aplicación.

Cómo funciona World Aroud Me

Se trata de una app que va dirigida a los viajeros, que además de ayudarte a descubrir los mejores rincones de cada ciudad, te permite conocer a fondo el sitio donde estás viviendo.

La app proporciona información importante y detallada de sitios turísticos como restaurantes, museos, cine, parques y entre muchos otros. Claro está que la app te ayuda a localizar los que estén más cercanos.

Facebook: ¿ingresaron a tu cuenta? Así puedes identificar quién lo hizo [FW Guía] Desde el menú de configuraciones podrás tener acceso a todas las sesiones iniciadas a tu cuenta.

También proporciona información y localiza lugares que son necesarios para el día a día como las estaciones de servicio, farmacias, paradas de taxis, hoteles, aeropuertos, entre muchos otros lugares.

Guía completa de tu ciudad

La app te ofrece una guía completa de tu ciudad con todos los detalles de cada sitio. Aquí podrás realizar consultas como horarios, teléfonos y precios.

También puedes escribir para buscar cualquier información que se te ocurra o hacerlo con la voz. World Around Me también cuenta con realidad aumentada como Google Maps y puedes ver opiniones o consultar reseñas de personas que han visitado el lugar en el que te encuentras.

Esta aplicación está disponible tanto para Android como iOS y actualmente es una de las apps de viajeros más descargadas en ambas tiendas de aplicaciones.