Android: ¿Se te acaban rápido los megas? 5 trucos para ahorrar datos en tu celular [FW Guía]

Con estos trucos podrás darle un uso mucho más consciente a los datos móviles de tu Android.

Si últimamente has sentido que tus megas de tu teléfono Android se están consumiendo mucho más rápido que antes, pues entonces lo mejor es tomar medidas al respecto para lograr ahorrarlos.

El sistema de Android en relación a la conexión de datos móviles, le permite a los usuarios activar diferentes funciones que pueden ayudar a darle un uso más ahorrativo.

A continuación te mostramos 5 trucos que te ayudarán a ahorrar datos en tu Android:

1- Activa la función de ahorros de datos

Esta función te ayudará a reducir un poco el consumo de datos una vez que decidas activarla. Al hacerlo el sistema de Android evitará que tus aplicaciones consuman datos en segundo plano.

2- Desactiva los datos cuando no estés usando el móvil

Otra forma de evitar consumos innecesarios o en segundo plano es desactivando los datos cuando no estés usando el móvil. Un error es cuando se mantiene siempre encendido los datos.

3- Coloca un límite a tu consumo de datos

Una buena estrategia para ahorrar tus datos es colocando un límite diario. Esta función la puedes activar desde la opción Ajustes de tu Android. Aunque no te ayuda ahorrar datos como tal, al menos te permite llevar un control y ser mucho más consciente al momento de usarlos.

4- Desinstala aplicaciones que no utilizas

A veces sin darnos cuenta tenemos varias aplicaciones instaladas que no usamos, pero no por eso dejarán de consumir datos. Por eso la recomendación es desinstalar aquellas apps que no usas en tu móvil.

5- Configura el ahorro de datos de WhatsApp

Por tratarse de una de las apps más usadas en el mundo, configurar su consumo de datos es fundamental. Desde los Ajustes puedes desactivar la descarga automática de archivos con datos móviles. Con esto podrás elegir lo que quieres descargar y aquello que consideras necesario.