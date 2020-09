Among Us: oficialmente el videojuego superó los 60 millones de usuarios activos por día

Among Us continúa creciendo y los datos identifican donde están la mayoría de sus usuarios y descargas entre dispositivos y PC. ¿Ya lo jugaste?.

El crecimiento de Among Us continúa su marcha indetenible en las distintas plataformas en las que se puede descargar la aplicación. Es el videojuego del momento. Después de que tomara fama a través de un grupo de streamers, la gente se "prendió en la fiebre" y no para de jugar. Recientemente se informó que se superaron los 60 millones de usuarios activos en un solo día.

Los datos fueron colectados por el sitio de estadísticas Steam Charts y reseñados en el diario AS. el crecimiento ha venido en alza desde mediados de julio hasta septiembre. Cada día se multiplica y la gente no para de jugar y de descargar el videojuego. Among Us está presente para PC. Además de estar en las plataformas de Android e iOS.

Resaltan en el portal antes citado la diferencia de los números que tienen hoy, en comparación con el inicio. Para finales del 2018 y durante todo el 2019 solo tenían decenas de jugadores usando la app al mismo tiempo. Hasta que en julio esa cifra se convirtió en miles. En agosto alcanzó los millones. Y desde entonces no para de subir.

Septiembre dorado para Among Us

A principios de septiembre llegaron a los 10 millones de usuarios activos. Para mediados del noveno mes del año alcanzaron los 20. Y durante los últimos días superaron la cifra de los 60 millones. Explican que la mayoría de las descargas fueron realizadas a través de dispositivos Android. En segundo lugar están quienes utilizan Apple (iOS). Y por último, pero creciendo, están quienes juegan desde la PC.

Recientemente declararon desde InnerSloth, la empresa que desarrolla el videojuego, que se canceló Among Us 2. Los programadores tomaron la decisión de centrarse en mejorar la versión original del juego. Prefieren eso, antes que presentar para el mercado una segunda entrega. Es un reto, debido a que le plataforma actual no acepta muchos algoritmos, pero se encuentran motivados por la popularidad del juego.