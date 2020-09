Among Us: ¿cómo obtener todo en el juego? Skins y mascotas

Among Us se encuentra entre los videojuegos más descargados en las tiendas virtuales. Es gratuito, pero puedes obtener mejoras para tu personaje.

Una aventura que una vez que la inicias no puedes parar. Among Us se ha convertido durante las últimas semanas en una sensación en las distintas tiendas virtuales. Tanto así que ha superado en la cantidad de descargas a WhatsApp. El desarrollo que se encuentra disponible desde el 2018, ha visto como dos años después triunfa en Android, Apple y PC. Es por eso que a continuación te vamos a dar varios consejos de como conseguir accesorios como skin o mascotas en el juego.

Para quienes van iniciando en el juego, solo verán una serie de personajes con trajes de astronautas. Solo tienen colores distintos y cuando mucho algún sombrero puesto. Sin embargo hay otro tipo de personajes que tiene otros accesorios como vestimentas o hasta mascotas.

Skins, trajes o mascotas en Among Us

Para poder tener lo trajes y mascotas en Among Us es más fácil hacia la versión de escritorio. Esta tiene una manera de poder acceder a algunos accesorios de manera gratuita. Peor ejemplo una de ellas es cambiar la fecha de tu PC hacia la del 31 de octubre. Después te cambias a la zona horaria de Estados Unidos o Canadá. Entonces te aparecerá disponibles los trajes de hallowen.

Puedes también entrar por las versiones de los teléfonos inteligentes y pagar por tener una mascota o un traje. Allí mismo te especifican el precio. Por lo general las mascotas cuestan un poco más de 3 dólares. Mientras que los trajes o skins 2.32 dólares aproximadamente. A través de la página oficial de Steam, para jugar por allí también tendrás que pagar un servicio de suscripción con el que también habrán beneficios.