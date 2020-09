Among Us: los mejores memes que sólo entenderán aquellos que no descubrieron al impostor

Among Us es el juego más popular del momento y es por ello que tenemos ante nosotros muchos memes muy buenos que tienes que ver.

Cuando se estrenó Among Us, realmente casi nadie lo conocía y pasó desapercibido por mucho tiempo, pero todo cambió cuando los youtubers lo comenzaron a jugar. Fue entonces que no solamente se volvió popular, sino que se volvió uno de los juegos más jugados de este año.

El increíble fenómeno entre nosotros

Seguramente ya todos lo conocen pero Among Us nos pone a bordo de una nave espacial que se encuentra siendo atacada por una forma de vida extraña que se esconde entre todos como si fuera parte de la tripulación. Es por eso que, trabajando en equipo, se debe descubrir la verdad sobre el impostor y expulsarlo de la nave al espacio.

Ese simple pero muy divertido concepto ha logrado que incontables personas alrededor del mundo se enamoren de este juego y de su sencillez, logrando volverse viral casi de un día para otro.

Es por eso que te traemos algunos de los mejores memes que este juego ha inspirado. Solo ten cuidado, puede que encuentres a algún impostor por aquí.

Los Otakus en el Among Us es otro nivel. pic.twitter.com/u5vtK6bQWD — Dog+pig=Pug (@MarvinCabina777) September 23, 2020

Ya no se puede confiar en nadie estos días#AmongUs pic.twitter.com/C2UrCVuMR9 — Miguel Bravo (@ElDetectiveMike) September 23, 2020

Cuando me siguen durante diez segundos en el Among us pic.twitter.com/yZHpmtMljO — Jace Littlewall🐺 (@juanchi42pb) September 23, 2020

https://twitter.com/AwasFGC/status/1308862686512525317?s=20

Como podrás ver, muchas de las cosas que aquí vemos están inspiradas en la vida real, pues es muy fácil identificarnos con las situaciones que aquí se nos presentan, incluso si nunca hemos viajado al espacio exterior o lidiado con una forma de vida asesina.

Recuerda que Among Us se encuentra disponible para PC y celulares, pero por el momento no se puede encontrar ni para PlayStation 4, Xbox One ni Nintendo Switch. El hecho de que esto sea así fue explicado por los mismos desarrolladores, así que si quieres saber la razón por la que no veremos este juego en consolas en un futuro cercano, entonces te dejamos la nota completa a continuación.

Por mi parte voy a ir a jugar in rato, porque esos impostores no se van a encontrar solos.