Among Us: ¿cómo ganar siendo tripulante y descubrir al impostor? Estos son los mejores trucos

Es muy difícil saber quien es el impostor en Among Us si este no fue visto mientras eliminaba a otro usuario. Entonces ¿Cómo ganar cuando eres tripulante?

Hay algo que todos deben aceptar cuando hablamos de Among Us: ser el impostor es más divertido que ser tripulante. Sin embargo hay una manera de pasarla bien si quedaste dentro del segundo grupo. No solo se trata de pasar un buen rato, sino también de ganar. Como tripulante lo puedes hacer y te vamos a enseñar algunos trucos para que mejores tu desempeño.

El octavo mes del año llegó con hit inesperado hasta para sus propios creadores. La explosión de Among Us llegó en agosto después de estar durante dos años, prácticamente desapercibida en las tiendas virtuales. En la actualidad es una de las aplicaciones más descargadas del planeta. Aún con su sencillez desplazó en descargas a Fall Guys.

Si no conoces cual es la dinámica te la explicamos en estas breves líneas. Hay una nave espacial que se encuentra recorriendo el universo y dentro hay un máximo de 10 personas. El sistema elige a uno, dos o tres impostores y el resto son tripulantes. La tarea de los impostores es sabotear las tareas y eliminar (matar) al resto del los tripulantes, sin ser visto. Mientras que los tripulantes deben evitar morir y descubrir quien es el infiltrado dentro de la nave.

Entonces la adrenalina se la llevan quienes son impostores. Pues los que son tripulantes tienen una misión mucho más pasiva, a menos que agarren "con las manos en la masa" al impostor. Sin embargo te vamos a dar unas recomendaciones para que, si eres tripulante, ganes la partida y además la pases igual de bien que el impostor.

El tripulante en Among Us

El tripulante en Among Us tiene muchas cosas que hacer. No solo se trata de perseguir por todas partes al resto de los participantes para ver si se encuentran con la escena del crimen. Entonces como primer consejo, de recomendamos que completes las misiones que están dentro de la nave.

Trata también de memorizar cada una de las zonas dentro de la nave. Eso lo puedes hacer presionando el icono que está arriba a la derecha de tu pantalla. Allí verás la distribución de la nave y como se llama cada sala.

Intenta no quedarte solo nunca, pues de esta manera estás más propenso a ser asesinado. Al menos si estás con otro usuario este reportará tu muerte y el impostor en Among Us caerá. Tu sabes lo que tarda completar una misión. El impostor suele colocarse en los lugares de las misiones y tarda más de lo debido. Ojo a estos personajes, puede que estés en presencia del impostor.

Algo muy importante que no hay que dejar pasar. Al momento de las votaciones practica la cautela y el análisis. No votes apresuradamente por cualquiera que hayan acusado sin argumentos, pues podrías perder a un tripulante de tu nave.