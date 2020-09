Among Us: ¿Cómo usar las cámaras de vigilancia para descubrir al impostor?

En Among Us hay muchas maneras de descubrir al impostor. En uno de los cuartos de la nave hay uno dedicado a las cámaras de seguridad.

Cada día la comunidad que se divierte entre impostor y tripulante, en Among Us crece. Entonces como hay más gente con el videojuego, por PC o en su móvil, la competencia también aumenta. El número de participantes máximo en un juego sigue siendo el mismo. Sin embargo las habilidades mejoran y es mucho más complicado descubrir al usuario infiltrado.

Dentro de cada nave hay una habitación destinada para las cámaras de seguridad. Utilizarlas es una opción muy sencilla y no hay que ejecutar ningún truco para habilitarla. Solo que no está especificada entre las opciones. Como no hay información, para muchos pasa desapercibida, pero ya te vamos a decir como hacer para que puedas husmear con cuatro visiones distintas.

Las cámaras en Among Us

Suele pasar que cuando toca ser tripulante y las tareas se terminan no hay nada que hacer. Los personajes comienzan a deambular por toda la nave corriendo dos peligros. Uno de ellos es quedar solo y que el impostor te mate sin testigo alguno. Y otra es que como no estás haciendo nada, te confundan con el infiltrado y te echen de la partida.

Bueno a partir de este momento ya tienes una actividad para desarrollar: ve a mirar las cámaras. En el camino que va hacia el cuarto de electricidad te vas a encontrar con Seguridad. En el mismo piso de la entrada está la identificada la habitación. Te acercas a la pantalla y comienzas a ver un panel dividido en cuatro.

Mientras estás allí puedes presenciar el asesinato de un compañero y así correr a la mesa central de la cafetería para reportarlo. Recuerda no quedarte allí para siempre, porque también quedas a merced del impostor de Among Us y te pueden asesinar.

Among Us es una distracción sumamente sencilla y divertida. Lo mejor de todo es que siempre encuentras a otros nueve como tu que quieran jugar, a cualquier hora del día.