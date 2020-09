Among Us: ¿cómo actualizar el juego en PC?

Among Us sigue liderando la cantidad de descargas mundiales y si lo juegas en tu PC tienes más opciones disponibles que puedes sumar a tu personaje.

Mientras Among Us continúa su consolidación como uno de los juegos más descargados del 2020, surgen algunas dudas se como actualizar el juego en la PC. Entonces presta atención porque te vamos a explicar los pasos a seguir. Principalmente vamos realizar la actualización a través de una versión beta y gratuita. Pues en Steam el programa no se encuentra disponible mientras desarrollan Among Us 2.

Recordamos que al tratarse de una versión beta y gratuita, no es del todo segura. Así que cada quien es responsable de lo que baja para su PC. En el caso de Among Us, hay una última versión 9.9. Esta se puede descargar o actualizar a través de la página Media Fire. Aquí les dejamos el enlace.

Ejecutar la actualización de Among Us

Una vez que descargaron esta actualización del videojuego, les va a generar un archivo WinRAR. En primer lugar lleven el documento hacia el escritorio para trabajarlo de manera más cómoda. Entonces hacen click derecho y presionan extraer aquí.

Después de eso le va a aparecer una carpeta. Dentro de la misma van a ver varios archivos, pero uno en específico tiene el icono de uno de los personajes. A ese mismo le crean un acceso directo y también lo mueven al escritorio.

Finalmente con ese acceso directo en la pantalla principal de la PC simplemente hacen doble click y les va a abrir el juego sin inconvenientes.