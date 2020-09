Among Us: ¿cómo actualizar el juego en el celular?

Pronto, por un por un error en los seis caracteres no podrás jugar Among Us. Este inconveniente fue solucionado en la más reciente actualización.

La gran popularidad que goza en la actualidad Among Us no se discute. Es por ahora el videojuego que tiene mayor cantidad de descargas en todas las plataformas. Está disponible para PC por Steam o versiones beta. También a través de las tiendas digitales de Android, en Google Play y en iOS. Y además en la tienda virtual de Huawei.

Sin embargo un pequeño error en los seis caracteres no permitirá que sigas jugando. Esto se hará efectivo desde el momento que esté disponible la actualización en las tiendas virtuales. En sí los que juegan Among Us a través de dispositivos móviles no pueden hacer mucho.

Quienes jueguen el divertido entretenimiento solo deben esperar que el juego esté disponible en las tiendas virtuales. Así que, si quieres estar pendiente puedes ingresar directamente y chequear si Among Us tiene una versión reciente. Que en el caso de esta última debería ser la 9.9.

Descargas de Among Us

Cuando al principio de esta reseña decíamos que no se discute la popularidad de Among Us, es porque así es. Durante el noveno mes del año 2020 la cantidad de descargas de este juego se dispararon. En primer lugar la cantidad ya superó los 85 millones de descargas. En Android a través de Google Play tiene 60.4 millones. Mientras que iOS, por medio de la App Store supera las 26 millones de descargas.

Among Us, con solo la mitad de septiembre en curso, ya aumentó 127% sus descargas. Se compara el periodo de su salida al mercado en 2018, hasta julio (explotó en agosto con un aumento de 661%).