Among Us: 10 memes que describen a los tipos de jugadores que existen

Los memes de Among Us nunca son suficientes, y es por eso que te traemos 10 memes que te muestran los distintos tipos de juadores.

Among Us cuenta con una gran cantidad de usuarios que disfrutan del juego todos los días y el número de estos solamente crece con el tiempo. Y es que siendo un juego que es perfecto para jugar con amigos y además, al ser gratuito para celulares, se ha logrado colocar como uno de los juegos más amados por todos este 2020.

Hay muchos tipos de jugadores

Así como en la vida misma, las personas tienen un acercamiento distinto a la hora de jugar Among Us. Es por eso que nunca encontrarás una partida igual a otra, pues cada vez que eres emparejado con otros jugadores, te encontrarás estilos de juego muy diferentes.

Y así sea que juegues solo o con amigos, seguramente te has encontrado con alguno de estos jugadores de Among Us. Te los presentamos por medio de memes.

El racista

Nunca falta el que solamente acusa al personaje negro por tener ese color. Aunque la estrategia a veces resulta efectiva, casi siempre terminan eliminando a un inocente por culpa de estos jugadores.

El perfecto asesino

Mentiroso y eficaz, hay personas que nacieron para ser impostores y nunca fallan a la hora de eliminar a la tripulación completa.

El traidor

Estas jugando con tu amigo y a pesar de que sabe que no eres el impostor, este intenta sabotearte para burlarse de ti cuando te vea flotar por el espacio sin rumbo alguno.

El agente del caos

Hay personas que simplemente aman el caos e intentan plantar dudas sin fundamentos para confundir a todos y verlos correr en círculos, sin importar que eso les cueste la vida.

El principiante

Dentro de todos los jugadores, siempre habrá alguien que no sabe qué hacer en su primer partida, y por miedo a quedarse solo sigue a otros, levantando sospechas. Tiende a morir rápidamente.

El ninja

Una técnica muy interesante es que dejar juntos a dos personajes para que solo uno sea visible, de esa manera, cuando el impostor llegue por ellos, el sobreviviente pueda reportar el cuerpo. No hay victoria sin sacrificio.

El suertudo

Hace su primera acusación al aire y todos le creen, le siguen el juego y terminan expulsando al impostor a la primera. Estas personas deberían jugar a la lotería.

El responsable

La nave tiene muchos problemas a parte del impostor que los quiere matar a todos, por eso se necesita de alguien que mantenga al lugar funcionando en óptimas condiciones.

Mi vieja me dió la vida pero los memes de among us las ganas de vivirla. pic.twitter.com/na1BHXtXjS — ALEX. (@featdeo) September 24, 2020

El peor impostor

No tiene idea de cómo mentir, no sabe pasar desapercibido y muchas veces reporta el cuerpo él mismo sin tener una coartada establecida. Es fácil ganar contra ellos.

El ángel de la guardia

Tener un pequeño acompañante le llega al corazón a muchas personas, es por eso que al morir, muchos se quedan junto a sus pequeños amigos abandonados hasta que la partida termina.