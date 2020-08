Youtube: ¿Qué son los strickes y cuantos son permitidos?

Se tratan de penalizaciones que ningún usuario debe infringir en el uso de la plataforma.

Compartir contenido a través de esta plataforma se ha convertido popularizado en los últimos años de tal forma que son muchas las personas que hoy viven de lo que hacen en YouTube, transformando el servicio de streaming gratuito en su principal fuente de ingresos.

La seriedad con la que se ha tomado esta actividad por parte de la comunidad de Internet ha llevado a Google a cambiar su algoritmo, y posteriormente, a incorporar lo que hoy se conoce como strickes.

¿Qué son los strickes de YouTube?

Cuando se habla de strickes nos referimos básicamente penalizaciones que se le otorgan a un usuario en el momento que este infringe en el mal uso de la plataforma. Estas penalizaciones se crearon en 2019.

¿Pero cuáles cosas son penalizadas con strickes en YouTube?

El contenido que subes a través de tu canal es penalizado cuando se sube algún desnudo o plagio de otro contenido ya existente.

Tampoco se permite contenido violento como peleas, el sexo explícito o los llamados spam mediante la proliferación de comentarios con el objetivo de ganas visitas o suscriptores.

Otra infracción es cuando colocas un título que no tiene nada que ver con el contenido y también cuando se detectan que utilizas bots para generar visitas.

¿Cuántos strickes permite YouTube?

Algo que debes tener en cuenta es que YouTube tiene un límite de strikes permitidos para cada usuario.

El número máximo son 3 y cuando un usuario recibe esa cantidad, automáticamente el canal del usuario será inhabilitado, luego es suspendido y finalmente es eliminado.

Una vez eliminado, el canal de los servidores de YouTube no será posible recuperarlo, a no se que se presente un caso particular en el que la plataforma cometa una equivocación.