Your Phone se actualiza para usar apps en tu PC sin maniobrar tu Samsung

You Phone, la app de Windows para poder usar tu smartphone desde la computadora de escritorio, tal vez no tenga el nombre más pegajoso y original. Pero resulta ser tremendamente funcional con dispositivos Samsung.

Este programa no sólo te soluciona radicalmente la existencia cuando la pantalla de tu terminal comienza a fallar y necesitas acceder a algunas apps en tu terminal.

Sino que también te ayuda a convertir tu dispositivo inteligente en una herramienta de productividad más amplia.

La realidad también es que siempre ha sido una aplicación con gran potencial y múltiples áreas de oportunidad para perfeccionarla.

Por fortuna la gente responsable de su desarrollo sabe esto y no ha quitado el dedo del renglón refinando su interfaz hasta llegar al punto de ahora con Samsung.

Donde prácticamente ya no necesitas ni siquiera activar la pantalla del smartphone para empezar a usarlo en tu PC.

The newest #YourPhone feature: Apps, has started rolling out further. So some of you may see your Phone screen entry switch over to Apps (even if you're not a Windows Insider). Available on select Android devices https://t.co/2p00jSOkwn #FeatureFriday pic.twitter.com/bWArDMvBWw

— Analy Otero Diaz (@AnalyMsft) August 14, 2020