Xiaomi: así lucirá su celular con tapa transparente que mostrará todos sus componentes

Xiaomi busca sorprender con su nuevo modelo. El smartphone que fabrica la compañía asiática promete ser más revelador de lo que se esperaba, al menos esa fue la sensación de muchos, luego de conocerse algunos detalles de diseño y funcionamiento del dispositivo.

En Sparrow News filtraron algunos detalles del nuevo Xiaomi Mi 10 Ultra donde resalta su cámara con lente periscopio de zoom 120x y y una tapa trasparente que dejará en evidencia todos sus componentes.

A pesar de no confirmarse este diseño, todo parece indicar que será una novedosa opción que se le ofrecerá al usuario dentro de la variedad de colores que tendrá este modelo.

Por fortuna, en pocas horas se conocerá oficialmente el nuevo modelo de Smartphone de Xiaomi quien aprovechará su evento anual, este martes 11 de agosto, para presentar a su nueva joya el Xiaomi Mi 10 Ultra.

📅From 2010 to 2020

📱From #Mi1 to #Mi10

Even after a decade of innovation, something has never changed. That's #InnovationForEveryone. #From10ToInfinity pic.twitter.com/6CGu7WCtva

— Xiaomi (@Xiaomi) August 9, 2020