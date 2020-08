Xiaomi: lista falsa de equipos que no tendrán Android 11 circula por Internet

Una lista de equipos de Xiaomi que supuestamente no van a recibir la actualización de Android 11 está circulando por Internet, aquí te la mostramos.

Recientemente se ha comenzado a compartir una lista de equipos de Xiaomi que, según aseguran muchos medios, no contarán con Android 11. Y si bien, es cierto que dentro de la lista de estos equipos hay algunos que no lo recibirán, la lista en general parece estar hecha sin ningún tipo de investigación previa.

Es una lista rara

Pasa con muchas marcas de celulares en el mercado, la desinformación básicamente siempre está a la orden del día y lo peor es que hay muchos portales de noticias que caen en estas trampas creadas por alguien con mucho tiempo libre.

El problema es que hacer llegar información errónea a las personas puede influir de manera equívoca en su decisión de adquirir un equipo o no hacerlo. Es por eso que lo mejor es siempre hacer una investigación más profunda sobre la información que ves en una web, pues muchas veces tiende a estar equivocada.

La lista de teléfonos que supuestamente no van a recibir Android 11 es la siguiente:

Xiaomi Mi 8

Mi 8 Pro

Mi 8 EE

Mi 8 SE

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi A2 y Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi Play

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi 8 y 8A

Redmi S2

Redmi Go

Pocophone F1

¿Cuál es el problema con la lista? pues hay más de uno, en primera, que no se ha anunciado de manera oficial ninguna lista de parte de la compañía que nos diga exactamente cuáles son los equipos que no tendrán Android 11 en un futuro. Lo cual ya habla mal de esto por sí solo.

Pero después vemos equipos como el Mi Note 3 que no ha recibido ni siquiera el Android 10, lo cual hace obvio que no se actualizará, pues no lo ha hecho desde hace tiempo.

Así que no hagas caso de inmediato a todo lo que veas en Internet, es mejor corroborar todo tipo de información.