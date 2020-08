Xiaomi quería lanzar un celular "todo pantalla" pero hay algunas dificultades técnicas

El Mi Mix Alpha de Xiaomi que todos estaban esperando, finalmente tendrá que esperar y por ahora no saldrá a competir en el mercado.

Es una invención novedosa, ambiciosa e impresionante lo que tenía en mente Xiaomi con el Mi Mix Alpha. Este dispositivo es un celular que, en toda su extensión, es pura pantalla. Sí, por si no lo habías leído antes, se trata de un smartphone que no tenía carcasa, ni bordes. Por donde lo agarres es pantalla. Era uno de los proyectos más ambiciosos de la corporación china y lamentablemente por ahora no lo veremos en las tiendas.

La información fue confirmada por el mismo Lei Jun cofundador y CEO de Xiaomi, reseñó el portal Xataka. Jun se dispuso a responder algunas preguntas de los fanáticos a través de la plataforma Weibo. Todo esto enmarcado en el décimo aniversario de la empresa, que se cumplió el pasado 11 de agosto.

Mi Mix Alpha de Xiaomi

Siempre que está por salir un nuevo equipo se filtran a través de todos los medios, desde su patente (ocasionalmente), hasta su fabricación. La situación con el Mi Mix Alpha de Xiaomi no fue distinta. La gente se enteró del maravilloso proyecto y por supuesto, en la mínima oportunidad, se pregunta sobre sus avances. Entonces mientras más tiempo pasa, más espacio para la especulación se genera.

"Sale en octubre", "está para el 2021", "es para el segundo trimestre del año" y otras tantas frases se dijeron sobre el lanzamiento de este dispositivo. Pues Lei Jun decidió cortar desde la raíz las falsas expectativas y manifestó la posición final de la corporación. "Solo se trató de un proyecto de investigación que ahora mismo ya concluyó", dijo. Además manifestó que es complicado producir en masa el teléfono "todo pantalla". Esta última es la razón principal por la cual la compañía habría decidido hacer a un costado este proyecto y centrarse en otro tipo de celular.

Según resalta el portal antes citado, si habrá un nuevo equipo de la línea Mi Mix y al parecer tendrá una pantalla curva. Sin embargo todavía no se han confirmado fechas para los posibles lanzamientos.