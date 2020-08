Xiaomi Mi 10 Pro Plus: rumores aseguran que tendrá una batería doble

Parece que la batería del Xiaomi Mi 10 Pro Plus será muy interesante, al menos así es como nos lo dejan ver unas supuestas filtraciones.

El Xiaomi Mi 10 Pro Plus ha dado mucho de qué hablar, incluso cuando no hay todavía ni siquiera fecha de lanzamiento anunciada. Y es que parece que este equipo se perfila a ser uno de los mejores que haya hecho la compañía hasta la fecha.

Es por lo anterior que los rumores y filtraciones se encuentran a la hora del día en cuanto a este equipo se refiere, pues parece que no somos los únicos sedientos de información de este equipo.

Bateria doble

Antes de continuar es importante destacar que no siempre se hace realidad todo lo que se filtra, incluso aunque haya sido real. Esto porque las compañías tienden a cambiar muchas cosas antes de lanzar el producto final. Así que si al final, el Xiaomi Mi 10 Pro Plus no termina con una batería doble, no es culpa de nosotros. Ahora sí, continuemos.

La filtración en cuestión viene de parte del “Organismo de certificación alemán TUV Rheinland” quien certificó al teléfono con una batería doble.

Como podemos ver, este tendrá una batería de 4,500 mAh con doble celda, lo que quiere decir que una de estas tendrá 2,250 mAh y la otra también. Suena bastante bien ¿cierto?

El motivo para el que esto se haga de esta manera puede ser uno muy sencillo: la carga rápida. Al dividir la batería, se pueden cargar mucho más rápido individualmente que al haber estado juntas en una sola.

Aunque no se ha confirmado nada de parte de Xiaomi, lo más probable es que esto salga a la luz de manera oficial dentro de poco, pues no se escucha tan descabellado. Solo que hay que mantener siempre esa duda en nuestros corazones, pues de confirmarse otra cosa, sin duda podría rompernos el corazón. O no, depende de cómo seas.

En cuanto surja más información sobre esto, se los haremos saber.