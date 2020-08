Xbox One: ahorra hasta un 80% por ofertas de Quakecon

Tenemos ante nosotros unas de las mejores ofertas en grandes juegos que nos ha ofrecido el mismo Xbox One, no te las puedes perder.

Xbox One actualmente cuenta con ofertas basadas en la Quakecon que te permiten conseguir juegos realmente increíbles con descuentos aún más increíbles. Así que realmente vale la pena adquirir los siguientes 5 juegos.

DOOM Eternal Standar Edition – 50%

Uno de los mejores juegos con los que actualmente cuenta Bethesda. Sin duda es una maravilla que vale la pena ahora que se encuentra a mitad de precio. En serio, no lo dudes ni por un segundo, ve por él.

Fallout 76 Wastelanders Delux Edition – 40%

Sabemos que este juego comenzó con el pie equivocado y que eso dejó manchada su reputación de por vida. Tanto así que yo mismo no puedo recomendarlo pues no lo he adquirido. Pero si algo hay que tomar en cuenta es que la comunidad dice que ahora sí vale la pena adquirirlo, pues se han solucionado casi todos los problemas por los que se conocía.

Wolfenstein: Alt History Collection – 60%

Esta colección de la franquicia Wolfenstein contiene los siguientes títulos:

Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein: The Old Blood

Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein: Youngblood

Así que ya con eso tienes juegos para rato y a un super precio. Sin duda es uno de los mejores paquetes de juegos que hemos visto en los últimos años.

RAGE 2: Deluxe Edition – 80%

Ya conoces este juego, hay balas acción y humor por todos lados y si no lo conoces entonces no hay mejor momento para hacerlo, pues está con un descuento realmente jugosos, vale mucho la pena.

Dishonored 2 – 70%

Este juego de infiltración y acción es uno de esos juegos que no te podemos platicar, pues realmente lo debes probar por ti mismo. Ya sabemos que suena a un cliché completo esto pero créeme, la experiencia de juego de primera mano no tiene comparación con nada en el mercado.