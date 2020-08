Xbox One: más del 50% de descuento en excelentes juegos

Hay grandes descuentos en el Xbox One, los cuales tienen un 10% de descuento adicional si es que eres miembro Gold de Xbox Live.

Xbox One actualmente se encuentra con una venta especial de juego, la cual se llama, Ultimate Game Sale. Esta contiene un gran cantidad de excelentes títulos que se encuentran en descuento y que debes aprovechar antes de que esto termine.

Estos son algunos de los más grandes juegos que se encuentran con sorprendentes descuentos.

Red Dead Redemption 2 – 40% (50% para miembros GOLD)

Una de las mejores historias de vaqueros dentro de uno de los mejores juegos que ha hecho Rockstar Games en toda su historia. Simplemente es uno de esos títulos que debes jugar al menos un vez en tu vida, pues no hacerlo es básicamente no vivir lo mejor de esta era de juegos.

Assassin’s Creed Odyssey – DELUXE EDITION – 65% (75% para miembros GOLD)

El más reciente título de la exitosa franquicia de Ubisoft se encuentra con un descuento realmente sorprendente, el cual ya no deja excusas para poder jugar esta impresionante aventura.

STAR WARS Jedi: La Orden caída – 40% (50% para miembros GOLD)

Uno de los mejores juegos que se han creado bajo la licencia de Star Wars. Aquí tomas el control de un padawan que sobrevivió a la Orden 66 y deberás luchar para tratar de recuperar a la vieja orden Jedi. Es realmente un juego excelente que no debes dejar pasar por nada del mundo.

Overwatch: Legendary Edition – 60% (67% para miembros GOLD)

Uno de los mejores juegos multijugador de los últimos tiempos se encuentra en descuento también. Elige a tu héroe y toma los objetivos antes que el enemigo lo haga. Hay una gran cantidad de personajes y una cantidad brutal de contenido que desbloquear. No lo dudes mucho, si no lo has jugado, te va a encantar.

Mortal Kombat 11 – 50% (60% para miembros GOLD)

No solamente este es un excelente juego de peleas, sino que también tiene una historia muy interesante y animaciones brutales que harán que se te revuelva el estomago. Si lo tuyo es la acción desenfrenada y las grandes batallas, este es el juego para ti.