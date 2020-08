Xbox Game Pass: esta es la razón por la que no estará en dispositivos de Apple

En vista de que Microsoft lanzará el Xbox Game Pass en distintas plataformas, las personas se siguen preguntando si esto estará en iPhone.

EL Xbox Game Pass es un servicio de videojuegos de parte de Microsoft que se ha comenzado a llevar cada vez a más dispositivos. Es así que hemos visto que llegó a PC hace unos años y después a equipos móviles de Android.

¿Entonces llegará a iOS?

La respuesta más simple a esa pregunta es que no, Xbox Game Pass no llegará a iOS en un futuro cercano y es muy probable que tampoco llegué en un futuro lejano. Pero antes de que vayas a reclamarle a Microsoft sobre esto, debes saber que no es la compañía dueña de Xbox la que tiene la culpa de esto, sino que es la misma Apple la culpable.

“Desafortunadamente, no tenemos un camino en el cual llevar nuestra visión de cloud gaming con Xbox Game Pass Ultimate a los gamers que están en iOS a través de la App Store de Apple. Apple se mantiene sola como la única plataforma de uso general que le niega a sus consumidores el cloud gaming y a los servicios de suscripción de juegos como Xbox Game Pass.”

Así es como lo dejó saber Microsoft, dejando muy en claro que es la plataforma misma de Apple la que dificulta que el servicio de gaming pueda ser llevado a esta.

Y es que Apple realmente nunca se ha relacionado de primera mano con los videojuegos, fuera de la consola que alguna vez intentaron hacer o con los juegos que ya se encuentran como tal en la App Store. El problema es las plataformas de Apple nunca fueron pensadas para correr videojuegos y cada vez es más marcada esa realidad.

Aún así, Microsoft promete que esto no se quedará así, ya que continuarán intentando llevar este servicio a los dispositivos móviles de Apple, así que ya sea que se tarde mucho o poco en llegar, puede ser que tengamos más noticias pronto.