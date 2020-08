Terrible: William English, el co-creador del mouse, ha fallecido

William English fue el primer hombre sobre el planeta en construir un mouse. Todo a partir de un dibujo de su colega, Douglas Englebart.

2020 nos ha traído terribles noticias. Muchas de ellas relativas al fallecimiento de grandes mentes que fueron determinantes para la historia de la ciencia y tecnología. Y ahora ha tocado el turno a William English, co-creador del mouse.

William "Bill" English tal vez no sea un nombre tan famoso en el terreno de la historia de las computadoras como lo fue Douglas Englebart. Pero a este hombre le debemos la materialización de muchos de los conceptos e ideas de su colega.

El primer mouse construido en la historia, por ejemplo, fue desarrollado por English. Todo a partir de un bosquejo dibujado por Douglas.

Su participación en el mítico video de The Mother of All Demos resulta crucial, ya que muchas de las cosas que vemos ahí existieron y fueron creadas gracias a la creatividad de Bill English.

Este video fue producido en 1968, pero los conceptos que vemos ahí se vienen aplicando hasta nuestros días.

De hecho no han dejado de evolucionar, y lo que parecía ciencia ficción en aquel entonces ahora es una realidad en crecimiento constante. Todo gracias a él en buena medida.

El New York Times reporta que English habría fallecido el pasado 26 de julio de 2020 a los 91 años de edad, producto todo de una complicación derivada de una enfermedad respiratoria.

Su familia hizo público el deceso hasta ahora. Las circunstancias son más que comprensibles. Desncanse en paz.