WhatsApp: ¿Cuáles son los Stickers animados que la app prohibirá?

A pocas semanas de habilitar los Stickers animados, ahora WhatsApp busca la manera de regular su funcionamiento.

La plataforma perteneciente a Facebook establecerá limitantes a esta novedosa función, así lo asegura el sitio especializado en filtrar información sobre la app, WABetainfo.

WhatsApp has recently introduced a new limit for sending animated stickers: when the sticker is too large, it won't be sent/forwarded, so certain users cannot create bad stickers irresponsibly.

The size limit may vary according to the platform, but generally it's 1MB per sticker.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 1, 2020