WhatsApp: Tres recomendaciones para que no te hackeen tu cuenta

Siempre hay que estar alerta en muchos aspectos vinculados a la aplicación de mensajería instantánea.

A pesar de su actualizaciones de seguridad, WhatsApp es una de las herramientas donde hay más posibilidades de ser hackeado. Esto se debe a que es una de las aplicaciones más usadas del mundo.

Estos ataques hacker se debe en gran medida a las imprudencias o despistes de algunos usuarios con la aplicación.

Por eso a continuación 3 recomendaciones para evitar ser hackeado en WhatsApp:

Las cadenas

¡Cuidado con las cadenas! Es un clásico entre los hackers enviar una cadena promocionando algún producto o enviando una fake News con un enlace que muchas veces viene acompañado con un malware.

Desde este espacio hemos señalado varias estafas por esa vía y cómo podemos detectar cuando un mensaje tiene malas intenciones.

WhatsApp ha hecho esfuerzo por batallar la desinformación de las cadenas, pero el usuario debe desarrollar la habilidad de detectar cuando un mensaje de un número desconocido tiene malas intenciones para tu celular.

Aplicación APK

Si las aplicaciones no son oficiales o no están dentro de la tienda de Google Play, es muy posible que existan cuestiones de seguridad que no sean aprobadas por los especialistas.

Desde WhatsApp se advierte que el uso de algunos Mods son motivo para la suspensión temporal de la cuenta. No obstante, la descarga y uso de este tipo de aplicaciones han tenido cierto "tipo de éxito" debido a que las funciones burlan las advertencias de la misma WhatsApp.

Es importante destacar que estás apps son un riesgo que el usuario decide tomar al momento de descargarlo.

WhatsApp Web

Está versión de WhatsApp es la favorita por los usuarios de oficina a quienes les prohíben utilizar su teléfono celular. No obstante su mayor beneficio puede ser su mayor peligro.

Muchos usuarios al confiar en el entorno que los rodea, dejan abierto su sesión en sus ordenadores incluso cuando se van del trabajo, abriendo la posibilidad de ser víctima de algún ataque hacker a su WhatsApp.

Es importante siempre cerrar sesión cuando te retiras de algún ordenador. También revisar en tu teléfono móvil las sesiones abiertas que tenga tu WhatsApp para que procesas a cerrarla y así te aseguras de que nadie está utilizando tu cuenta.