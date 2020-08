WhatsApp: Truco para abrir una cuenta con un número telefónico fijo [FW Guía]

Esta función tiene gran utilidad cuando tiene un dispositivo sin SIM Card y quieres tener la aplicación.

Para disfrutar de una mejor manera de todas las funciones de WhatsApp, entonces debes conocer a profundidad todos los trucos que tiene disponible.

Una de las opciones que puedes aprovechar es descargando WhatsApp for Business debido a que puedes abrir una cuenta de WhatsApp con el número telefónico fijo de tu hogar.

Para hacerlo es muy fácil, solamente debes seguir el siguiente paso a paso:

Descargar WhatsApp for Bussines

Iniciar proceso de registro

Escribir el número telefónico fijo

WhatsApp intentará enviar un mensaje y luego te dirá que no pudo ser enviado, en ese momento te indica que va a llamarte a ese número para darte el número de verificación, les das "Ok" y automáticamente recibirás una llamada a ese teléfono fijo que probablemente ya no uses.

Y listo, podrás disfrutar de todas las funciones de WhatsApp con el registro de un teléfono fijo que no disfruta de las aplicaciones de un smartphone.

Si no cuentas con un teléfono fijo y tu idea sigue siendo abrir una cuenta en WhatsApp a pesar de no tener otro número telefónico, puedes recurrir al siguiente truco:

Descarga de TextPlus

Para lograr instalar WhatsApp efectivamente sin necesidad de un chip telefónico, el usuario debe dirigirse a la tienda de Google y descargar la aplicación TextPlus que brinda un número telefónico totalmente gratis.

Descarga la aplicación en Google Play

Abre una cuenta en la aplicación donde tendrás que dar tus datos e información

Aceptar las condiciones de uso

Y listo, ya tendrás un número telefónico al cual podrás hacer llamadas y recibir mensajes.

WhatsApp en su registro te solicitará un número telefónico que ya la aplicación TextPlus te dio y la llenas, en ese momento la aplicación te enviará un mensaje de texto con un código de validación que llegará precisamente a la aplicación TextPlus y luego allí completas el proceso, para disfrutar de la plataforma sin ningún problema.