WhatsApp: ¿El fin de una era? La app prohibiría las capturas de pantallas de chats

En la actualidad, la privacidad y la seguridad son lo más importante en una aplicación. Más allá de los beneficios o del atractivo de esta, son importantes aquellas características. Y WhatsApp lo sabe.

La red de mensajería prohibiría la opción de realizar captura de pantalla, luego de la próxima actualización. WABeta Info lo dio a conocer.

En la actualización beta se ubicará la función de Autenticación, que aún no se encuentra disponible. Explica WABeta Info que al activarse, requeriría de tu huella digital para abrir la red.

Pero, si habilitas la función de Autenticación, no podrás hacer las capturas. Esta es la gran novedad, siempre manteniendo en alto la bandera de la seguridad y la privacidad del usuario.

Atentos que, hasta ahora, esta es una versión beta. Es posible que se mantenga en la actualización definitiva, como que no lo haga.

Sería para solo para usuarios Android, y no ha sido desarrollada aún para dispositivos iPhone. Estos podrán seguir haciendo las capturas con consentimiento de la otra persona.

Entre otras noticias que desarrolla WABeta Info, se encuentran que la nueva interfaz de usuario y las mejoras para el doodle de WhatsApp ya están disponibles.

