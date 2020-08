Espacio: un estudio revela que los valles de Marte estaban cubiertos de hielo

Avanzan las investigaciones sobre Marte gracias a los rovers que se encuentran en la superficie del planeta rojo.

Desde las primeras incursiones de los rovers a Marte, las agencias espaciales han podido estudiar más a fondo la superficie del planeta rojo. Décadas de investigaciones han arrojado varias teorías sobre los cambios climáticos que ha atravesado el planeta. Una de ellas aseguraba que Marte tenía un clima cálido y húmedo. Que los ríos fluían libremente antes de registrar las bajas temperaturas de la actualidad.

Esta afirmación estaba soportada en los valles de Marte, los cuales se encuentran agrietados, común en la corrientes de agua. Pero lo que corría por las tierras de Marte no era agua, no habían ríos ni mares como lo indicaban. Tampoco un clima húmedo, al menos no en su totalidad, como se pensó durante los últimos 40 años.

A pesar de que en algunos valles si se registraron algunos ejes fluviales drenando por Marte, en la mayoría no. Esto se determinó gracias a un nuevo método que demostró que las grietas en estas tierras, fueron talladas por el agua que corre debajo de grandes capas de hielo. Efecto parecido al que ocurre en los canales subglaciales del ártico de Canadá. De hecho fueron comparados ambos estudios y existieron extensas similitudes.

La etapa subglacial en Marte

"Los hallazgos demuestran que solo una fracción de las redes de valles coinciden con los patrones típicos de la erosión de las aguas superficiales, que está en marcado contraste con la visión convencional", dice uno de los autores del estudio, que pertenece a la Universidad de Columbia.

Para este análisis observaron alrededor de 10 mil valles marcianos. Utilizaron un nuevo algoritmo para inferir sus procesos de erosión subyacentes, reseñó el portal Slash Gear. Entonces gracias a este nuevo método verificaron que solo una fracción de las grietas de los valles, coinciden con los patrones que deja el agua. Así concluyen que una capa de hielo era lo que predominaba alrededor de la mayoría de los valles de Marte.