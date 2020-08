Universo: lo que se sabe hasta ahora del cometa interestelar llamado Oumuamua

La roca interestelar sigue siendo un misterio para los científicos, quienes ahora emiten una nueva teoría sobre los compuestos del cometa.

En pleno ocaso del 2017 apareció, viajando por nuestro espacio una roca interestelar a la cual denominaron como Oumuamua. Los científicos determinaron que es el primer objeto de otra galaxia que viaja por nuestro sistema solar. Situación que motivó el estudio de astrónomos alrededor del mundo. De inmediato comenzaron a soltar teorías, algunas con argumentos científicos, y otras bordeando la delgada línea entre la fantasía y lo real. Lo cierto es que este cometa sigue siendo un misterio, casi tres años después de su hallazgo.

Una de las teorías más extrañas que se escuchó asegura que esta roca es una sonda espacial alienígena. Así tal cual lo estás leyendo. Un grupo de científicos sostiene que seres de otra galaxia enviaron esta "nave/roca" para recabar datos de nuestro sistema solar. Es cierto que suena a fantasía, pero ¿quien puede asegurar lo contrario?. Todas las teorías están sobre la mesa, hasta que alguna demuestre ser una realidad.

De igual forma, quienes tienen más campo en este tipo de investigaciones, manifiestan que la actividad que registra esta roca la convierte en un cometa. Algunos dijeron, en base a su comportamiento, que se trata de un asteroide. Los cálculos sugieren que esta roca tiene medidas se aproximan a los 40 metros de ancho. Y tendría unos 400 metros de largo, por lo que aseguran que tiene forma de cigarro.

Estudios sobre el cometa Oumuamua

Sobre el cometa Oumuamua dijeron a principios de año que está hecho de hidrógeno molecular. No obstante, científicos de Harvard emitieron un informe desestimando dicha teoría. Pues al tratarse un objeto interestelar, que en principio registraba una velocidad de 315 mil kilómetros por hora, no podría sobrevivir al calor que esto le emite. Y de lograrlo, nuestro sistema solar estaría abundante de estas rocas. Entonces proponen que el hielo no estaría presente en este cometa.

Este informe de Harvard, que reseña Slash Gear desestima lo que se ha dicho sobre el cometa Oumuamua. Pero al mismo tiempo no emite opinión o hechos de los componentes que puedan estar presentes en la roca. Seguirá siendo un misterio hasta que se investigue más a fondo su formación.