Twitter: sobre el hackeo masivo ya hay un joven de 17 años bajo arresto y otros dos acusados

Un joven de 17 años, de Tampa, Florida, enfrenta al menos 30 cargos por el hackeo de las importantes cuentas de Twitter y las posteriores estafas.

La noche del 15 de julio se paralizó en la red social Twitter. Importantísimas cuentas que hacen vida en la plataforma fueron hackeadas y posteriormente utilizadas para estafar a un montón de personas. Desde entonces las autoridades se encargaron de seguir la pista de los autores materiales e intelectuales de este ciberataque. Por estos hechos ya hay dos personas que están señaladas y otro que fue encarcelado. Se trata de un joven, de tan solo 17 años, que según la seguridad norteamericana, fue el cerebro detrás de esta maniobra.

Su nombre es Graham Clark, un chico de Tampa, Florida. A este adolescente se le acusa de ser el "autor intelectual" de una de las mayores violaciones de seguridad en Twitter. El hecho en sí no es el hackeo de las cuentas de Elon Musk, Apple, Bill Gates o Barack Obama, entre otros. El problema es que tras la violación, estafaron a las personas usurpando la identidad de estos reconocidos usuarios.

"Los delitos de este individuo fueron perpetrados usando los nombres de gente famosa y celebridades. Sin embargo ellos no son las víctimas principales. Este fraude estaba diseñado para robar dinero a miles de estadounidenses en todo el país", sostuvo el fiscal Andrew Warren.

La estafa de Twitter no fue obra de una sola persona

Como era de esperarse Graham Clark no actuó solo en la presunta gran estafa que realizaron a través de Twitter. Hay otras dos personas involucradas en este caso, que no se encuentran detenidas, pero si bajo custodia. Los mismos fueron identificados como Nima Fazeli, de 22 años, de Orlando, Florida y Mason Sheppard, en el Reino Unido, informa The Verge.

Clark, autor intelectual, enfrenta cargos como fraude organizado, fraude de comunicaciones, robo de identidad y piratería. Sería juzgado como adulto, en la misma ciudad en donde hace vida: Tampa. "Esto podría haber tenido una enorme cantidad masiva de dinero robado a la gente, podría haber desestabilizado los mercados financieros dentro de Estados Unidos y en todo el mundo. Tenía acceso a las poderosas cuentas de Twitter de los políticos. Podría haber socavado la política y la diplomacia internacional", añadió Warren.

En el caso de los otros dos implicados, Fazeli enfrenta cinco años de prisión y una multa de 250 mil dólares. Mientras que Sheppard, que está en territorio británico, pudiera pagar 20 años y una multa de $ 250,000 en los Estados Unidos. Estos dos fueron descubiertos porque utilizaron sus identificaciones para recibir parte del Bitcoin estafado.